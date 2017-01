Revelan detalles de dura pelea entre Francisca Undurraga y José Luis Bibbó en “Doble Tentación”

¿Lo veremos en pantalla?

Todavía no llega a la pantalla y el nuevo reality de Mega, “Doble Tentación”, ya está siendo blanco de filtraciones. Así por lo menos fue lo que sucedió este lunes en el programa de farándula de La Red, “Intrusos”, donde salió a la luz pública una fea pelea que se dio entre dos de sus participantes – y que según datos preliminares – Mega estaría analizando si emite o no las fuertes imágenes.

De acuerdo a lo informado por el periodista Michael Roldán, el argentino José Luis Bobbó – conocido popularmente como “Joche” – protagonizó un tenso desencuentro con Francisca Undurraga, la modelo que hace de su jote en el programa, todo para no tener problemas con su polola, Fernanda Figueroa (hija del “Fantasma” Figueroa).

Según lo relatado, Fran Undurraga estaba haciendo su papel de “jotear” al cordobés, pero a él no le gustó tenerla cerca y la increpaba en duros términos, tales como, “saca tus cosas de acá, que me molestan” – haciendo relación a los pechos de la joven. Situación que no se dio una, sino que varias veces, por lo que “Joche” colmó la paciencia de la viñarina y le pegó una dura cachetada.

Como el joven no le devolvió con la misma moneda, para botar su frustración tras lo ocurrido, no encontró mejor cosa que desquitarse con las instalaciones del reality, llegando a romper parte de la escenografía, sentenció Roldán.