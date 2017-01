Sebastián Beccacece: “Tenía un compromiso de palabra con el presidente de Universidad de Chile”

El ex entrenador de los azules desmenuzó su traumática salida del CDA y aseveró que un “compromiso” lo mantuvo tanto tiempo ligado a la ‘U’.

Como si estuviera en la iglesia. Sebastián Beccacece terminó el 2016 de una gran forma: de cuatro partidos disputados con Defensa y Justicia ganó tres y perdió solo uno, números que distaron con su paso por la Universidad de Chile.

El ex ayudante técnico de Jorge Sampaoli conversó extensamente con el Diario Clarín de Argentina y confesó porque no se fue antes de la ‘U’ pese a las severas críticas que recibía: “Tenía un compromiso de palabra con el presidente de Universidad de Chile“.

Pero no sólo sostuvo aquello, sino que además agregó el porque no siguió jugando fútbol: “veía que ellos avanzaban muy rápido y yo nada. Por eso me volqué de una forma desmedida a la conducción. Arranqué en una escuela de fútbol“, aseguró.

Al finalizar, recordó la gran polémica que dejó en el clásico universitario ante la Universidad Católica: “acepto que puedo perder. Y saber que a veces se pierde por un montón de cosas. A mí me cuesta mucho, eh. En Chile perdía un clásico y pateé una heladerita. Mi hija, a la que siempre le digo que no es lo más importante ganar sino disfrutar el camino, me dijo: ‘Vos no sabés perder’. Eso me hizo ruido, a lo mejor la derrota no es tan traumática como nos enseñan y forma parte de un aprendizaje“, cerró.