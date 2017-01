Fabián Orellana sin pelos en la lengua: “Eduardo Berizzo fue una persona muy desleal conmigo”

El ahora ex delantero del Celta de Vigo se refirió a su salida del conjunto español por petición de Eduardo Berizzo. Disparó contra el argentino.

Difícil panorama. Fabián Orellana vive horas cruciales en su carrera futbolística. Tras ser desvinculado del Celta de Vigo por expresa petición del entrenador argentino Eduardo Berizzo, el delantero chileno comentó lo sucedido con el ex ayudante de Marcelo Bielsa en la Selección Chilena.

En conversación con Emol, Orellana comenzó sus descargos aseverando que: “no es la manera que debo salir de Celta. Me duele, porque cuando llegué lo hice con mucha ilusión. La gente me quiere mucho, es muy respetuosa, y le tomé un gran cariño a la ciudad. Es una linda afición. Y si me tengo que ir, me iré triste por dejar al equipo y la ciudad“, comentó.

Respecto al conflicto con Berizzo, el ariete chileno sostuvo que: “ya he reconocido que cometí un error, pero de algo muy pequeño se generó algo muy grande. No es el primer problema que pasó en el equipo y comparando con lo que ha pasado anteriormente no es nada. Fue algo personal entre él y yo y que él traspasó al lado profesional“, aseveró.

Pero no se quedó solo con eso, sino que además disparó con dureza contra el, ahora, su ex DT: “como el entrenador no entró en detalles, tampoco quiero entrar en detalles de lo que pasó. Sí tengo que decir que para mí (Eduardo) Berizzo fue una persona muy desleal conmigo“, lanzó.

Al finalizar aclaró que sucederá con su futuro: “me gustaría quedarme en el Celta, pero me cerraron las puertas. Si me tengo que ir, me iré de una manera que no quería. Y mucha gente no está de acuerdo en que me vaya así. Pero si el entrenador así lo quiso y el club así lo quiso, tengo que hacer las maletas“, cerró.