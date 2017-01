[FOTOS] Ex chica Mekano se une a la última tendencia en corte de pelo… ¡Le dijo adiós a su larga cabellera!

¡Luce bellísima!

Llegó el 2017 y parece que las famosas le dieron el visto bueno de inmediato a cambiar su apariencia. Y es que las nuevas tendencias son las que mandan y una que no quiso quedar fuera es la recordada líder del grupo brasileño Axé Bahía, Flaviana Seeling.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la ex chica Mekano reveló que se aburrió de su cabellera larga y del rubio platinado, optando por cortarlo sutilmente y cambiando el color a castaño, tendencia natural que se tomará fuerza este 2017.

Pero eso no fue todo, también se arriesgó con un flequillo que viene muy de moda entre las celebridades. “Quiero agradecer a mi amigo @marioromohairstudio por estar siempre atento a mis cambios de look. Estaba dudando de cortar el pelo corto, dudando en hacer una chasquilla… ¡y el resultado es que todos me felicitaron! ¡Se pasaron! Gracias”, escribió la bailarina.

