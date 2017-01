[FOTOS] Jennifer Warner comparte antes y después de su físico a cinco meses de comenzar a ejercitarse

¡Está en su mejor momento!

Está más bella que nunca. Y es que la conductora del programa de farándula de La Red, “Intrusos”, Jennifer Warner, no ha dejado indiferente a nadie con su notable baja de peso, mostrándose muy delgada en redes sociales.

Y es que la periodista reveló que hace cinco meses que decidió darle un giro radical a su vida, adoptando una alimentación saludable y también realizando rutinas de ejercicios con la ayuda de su personal trainer que la ayuda en su hogar.

Fue hace algún tiempo que reveló a LUN que ha bajado 5 kilos gracias a los entrenamientos que sigue en su hogar. “Tengo una pelota, pesas, cuerdas y una colchoneta. Todos los días con mi entrenadora nos enfocamos en una zona diferente del cuerpo, ya sea glúteos, piernas, brazos o abdomen”, indicó.

Y hoy ve los frutos del esfuerzo, compartiendo a través de su Instagram un impactante registro de su antes y después. “Hubo un tiempo de pena y desilusión, esos meses tristes en que el comer era un refugio. Hoy meditar, entrenar y vivir la vida de manera positiva me ha llevado a cumplir en 5 meses un objetivo que nunca imagine! Me amo! Me siento resuelta y quiero compartir mi experiencia con todas ustedes! Mujeres mías! Luchen y que nadie las frene jamás! Las adoro!”, escribió junto a la impactante imagen.

