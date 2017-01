A días de su despido de Canal 13 Germán Schiessler aparece en La Red

Así es la industria televisiva.

Mientras los seguidores de “Bienvenidos” de Canal 13, todavía no se explican por qué despidieron a Germán Schiessler, el periodista reapareció en el horario matutino pero desde el canal de la competencia. Así es, pues el comunicador fue invitado al programa “Hola Chile” en La Red.

Ahí Germán se dio tiempo de detallar las sensaciones que tiene tras haber quedado cesante, “Tengo pena, pero no tengo rabia, no tengo rencor, porque siempre estuve cuando me necesitaron y creo que cumplí, creo que hice las cosas bien. Claro uno se puede equivocar, pegarse algún ‘condoro’, pero en general creo que hice las cosas bien”, sentenció.

Agregando que tras el duro hecho, “Me causó sorpresa que me echaran de todo, del canal en si. Porque uno puede entender que no te quieran en cierta área, en algún segmento, pero el canal tiene muchas áreas en las que yo podría haber seguido aportando, eso me sorprendió. Pero si dejaron de considerarme, bueno…No sé cómo expresarlo, da pena, porque siempre estuve camiseteado, los 6 años, pero dejaron de apostar por mi, no sé, las cosas pasan por algo”.

Pero tiene claro que la vida continúa, “Hay que ir quemando etapas e ir creciendo profesionalmente. Si me preguntas, me acomoda el horario de la mañana, porque lo conozco bien, por ejemplo los matinales. También me gustan los programas tipo sábado en la tarde, de reportajes, de seguir temas…Me han invitado a programas, como este, y me preguntaron de otro canal si quería seguir en la mañana, y me dijeron que se podía hacer algo si así era”, destacó.

Quien tuvo unas sinceras palabras para Germán fue Eduardo de la Iglesia, animador de “Hola Chile” y quien compartió labores con el periodista en el programa “3X3” de Canal 13. “Recuerda que esto será una anécdota para contarle a tus nietos cuando tengas 60 años. La vida continúa y estoy seguro que vienen grandes cosas para ti”, sinceró con clara emoción.