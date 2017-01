La razón que produjo el empate entre Sebastián Piñera y Alejandro Guillier en la encuesta Cadem

La trastienda de los llamativos resultados.

En conversación con “La Gran Mañana Interactiva” de Radio Agricultura, el Gerente Asuntos Públicos y Comunicaciones de Cadem, Roberto Izikson, analizó en detalle la respuesta que entregó la última encuesta, donde en la intención de voto a las próximas presidenciales, hubo un empate entre Sebastián Piñera y Alejandro Guillier.

Consultado sobre por qué cree que se da este empate, Izikson es claro en señalar, “Yo creo que hay varios factores, primero, la curva que ha demostrado el senado Guillier, esta curva que va de un 1% en agosto a este 22% en enero, no es tan novedosa. Yo siento que todos están sorprendidos con la evolución de Guillier, pero no es tan novedosa, es una curva que se dio por ejemplo con Eduardo Frei el 98′ cuando decide ser candidato. Lagos se cae muy estrepitosamente y Frei sube de un 1 a un 17%”, y ante lo mismo añade, “Yo creo que lo novedoso realmente es que sea Alejandro Guillier el personaje que haya tomado el espacio de la centro-izquierda y no Ricardo Lagos, esta es la gran sorpresa de esta encuesta”.

Mientras que en segundo lugar, para el Gerente Asuntos Públicos y Comunicaciones de Cadem hay un punto bastante claro a analizar, y tiene que ver en que “las proclamaciones dieron efecto significativos; Alejandro Guillier, está formalmente en campaña, fue proclamado por el Partido Radical, la gente, la opinión pública, lo ve como un candidato presidencial, cuando tengo la impresión de que eso hace que esté en su mejor momento o en un muy, muy buen momento. En tanto el ex Presidente Piñera que está en torno al 23%, que ha perdido casi 6 puntos desde la elección municipal, falta concretar su anuncio si va a ser o no va a ser candidato presidencial a marzo, lo que creo que le ha jugado significativamente en contra”.

Destacando sobre Piñera, “creo que la dilatación a marzo lo que genera, es que grupos que podrían ser más cercanos a él, hoy día tengan una duda razonable si va a ser o no va a ser candidato presidencial. En la pregunta por quién va a votar usted, hay quienes no votan por Piñera porque no saben si va a ser candidato presidencial y eso tengo la impresión de que le está jugando en contra”.