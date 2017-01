Madre del “Zafrada” no descarta llegar a la justicia por polémica fotografía de su hijo

Salió a defenderlo.

El fin de semana se viralizó a través de las redes sociales una fotografía donde aparece el pequeño Víctor Díaz – el popular “Zafrada” – con un melón con vino en sus manos. Para algunos fue chistoso, pero para otros provocó la indignación pues es un niño.

Y una de las más enojadas fue Jacqueline Pardo, madre del “Zafrada”, pero no con su hijo, sino que con la niña que viralizó la ahora polémica imagen, “Esa niña engañó a mi hijo. El Víctor no toma, no fuma, no tiene ningún vicio y seguramente no imaginó todo el daño que hizo”, sentenció en conversación con el diario La Cuarta.

Sucede que esta chica llegó a vacacionar a Iloca y se encontraba con una amigo – amyor de edad – que estaba preparando el popular brebaje, cuando aparece en la playa el “Zafrada”. “Yo le pregunté al Víctor qué ocurrió ese día y me dijo que iba pasando cuando le pidieron una foto. Él, de paso, les sostuvo el melón, pero nada más”, señaló Viviana, tía del niño.

A tal punto llegó la molestia de la madre de Víctor, que se contactó con el padre de la niña que tomó la postal, “El caballero me ofreció todas las disculpas, porque fue una travesura de cabros chicos, pero yo no me quedé con eso y le pedí que hiciera la aclaración de la misma forma en que publicó las fotos”, añadiendo, “pensamos en querellarnos por hacer pública una foto de un menor de edad sin el consentimiento de los padres”.

Y efectivamente la niña aclaró el tema vía redes sociales, “Hola a todos, quería hacer un comunicado por la reciente masificación de la foto tomando melón con vino con el famoso “Zafrada”. Pido disculpas públicas por la fotografía en nombre de toda la gente involucrada, ya que, el niño es un menor de edad y realmente NO estuvo involucrado en ningún momento en alguna ingesta de alcohol”.