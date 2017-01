Renata Bravo se lanza como candidata a Reina de Viña del Mar ¡Con esta presentación!

¡Se pasó!

Bajo el slogan “Normal, normal, Renata al Festival”, la panelista del programa “Hola Chile” de La Red, Renata Bravo, lanzó oficialmente su candidatura a reina para el Festival de Viña del Mar 2017. Al ritmo del tema “Caliente” de Rafaella Carrá, la actriz y también locutora radial, apareció en pantalla haciendo gala de movidos pasos de baile.

Todo esto para luego dar paso a un sentido discurso donde señaló palabras como, “Yo sé que esto depende de la prensa pero yo quiero representar a aquellas mujeres que alguna vez soñaron ser reinas”, prometiendo, “Me voy a poner bikini por usted señora Margarita, por usted señora Juanita y probablemente haga el ridículo, pero por ustedes nunca me ha importado”, y rematando con, “Yo voy a ser la primera reina de Chile que voy a decir ‘hola’ y se me va a mover el muerciélago y no me voy a avergonzar”, mientras sus compañeros movían sus brazos.

MIRA EL DIVERTIDO MOMENTO A CONTINUACIÓN: