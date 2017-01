Guillier a Lagos: “Los que tienen que cambiar son otros, no el que va ganando”

Además, su objetivo es que la gente vaya a votar.

El ex Presidente de la República, Ricardo Lagos Escobar, insistió en que no ha visto exactamente cuáles son las ideas del senador y candidato presidencial del Partido Radical, Alejandro Guillier. Declaraciones que no es primera vez que emite.

Pero el congresista no se quedó callado y aseguró “los que tienen que cambiar son otros, no el que va ganando”. Cabe mencionar, que en la última Cadem Guillier logró un empate técnico con el ex Presidente Piñera, y Lagos no alcanza los dos dígitos.

El senador indicó- según consigna T13.cl- que “si lo que estoy haciendo está dando buenos resultados por qué yo voy a cambiar mi manera de ir trabajando y hacer lo que están haciendo los que van atrás. El que tiene que cambiar es el que le va mal, no el que le va bien”.

Además, añadió que “yo tengo un desafío tremendo, de convencer a la gente de que sí hay programa, y se va a presentar en el momento que corresponda”.

Finalmente, manifestó que su gran desafío es que quienes coincidan con sus posturas y puntos de vistas vayan a votar, porque considera que son los independientes quienes no están acudiendo a las urnas.