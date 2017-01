Lagos e idea de Jackson de “tarifa 0”: “Hay necesidades más premiosas que ésas”

También tuvo palabras para Guillier.

El ex Presidente de la República y candidato presidencial del PPD, Ricardo Lagos, criticó la idea del diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson, con relación a la tarifa 0 en el Transantiago. A juicio del ex Mandatario “no hay nada gratis”.

En entrevista con T13, afirmó que “lo que él está diciendo es que lo pague el Estado, no me parece adecuado, no conozco países en el mundo en que por andar en transporte no se pague”.

Pero no se quedó ahí y añadió “hay necesidades más premiosas que ésas. No es un buen sistema el que se ande gratis en transporte público, no lo conozco. En consecuencia no improvisemos, yo diría”.

Finalmente, insistió en que no conoce las ideas de quien sería su competidor si la Nueva Mayoría hace primarias con todos los partidos que integran el bloque, Alejandro Guillier.