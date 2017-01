“Los millones sobre la mesa” que puso Universidad de Chile por quedarse con Ángelo Sagal

Carlos Heller estaría dispuesto a todo para retomar el protagonismo perdido por los azules el 2016 y para ello quiere “lo mejor” del mercado nacional.

Está decidido. Carlos Heller sabe que debe enmendar el rumbo de la Universidad de Chile. El nefasto 2016 que vivió de la mano de Sebastián Beccacece y Victor Hugo Castañeda han hecho que la presión para retomar el protagonismo en el torneo nacional sea una prioridad.

Es por ello que, según revela El Mercurio, Universidad de Chile está dispuesta a poner una gran cantidad de dinero por poder contar con las que figuras que, en principio, Ángel Guillermo Hoyos querría.

Ya la semana pasada, Azul Azul puso sobre la mesa de Huachipato US$ 600.000 por la mitad del pase del Ángelo Sagal lo que en primera instancia fue rechazado. Ahora los azules subieron la puntería y ofertaron US$ 750.000 por el 60% de la carta del delantero que está tasado en US$ 1,5 millones.

Pero no solo hay plata para aquello, pues en caso de no concretar la operación con Sagal, desde Palestino apareció otro nombre: Esteban Carvajal. El polifuncional jugador “árabe” sería del gusto de Hoyos y su bajo precio (US$ 700.000 por el 100% de su carta)) hacen que la opción de recalar en el Centro Deportivo Azul (CDA) sea una realidad.