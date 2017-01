Pedro Morales: “¿Celebrar el gol ante la ‘U’? Pienso que sí, es la pasión que uno siente por el fútbol”

El nuevo refuerzo de los albos fue presentado oficialmente y en su primera conferencia de prensa no dudó en recordar a los fanáticos azules.

Ya se calienta el Superclásico. Pedro Morales fue presentado oficialmente presentado como nuevo refuerzo de Colo Colo para la temporada 2017, sin embargo recién este martes tuvo su primera conferencia de prensa.

Conversación con los medios de comunicación que no dejó indiferente a nadie con sus quemantes declaraciones respecto a su pasado en Universidad de Chile.

Morales, sin pelos en la lengua reconoció que: “Siempre es importante ganar los Clásicos. ¿Celebra el gol? Pienso que sí, es la pasión que uno siente por el fútbol“, lanzó el nuevo volante de los albos.

En los últimos días, al ex Málaga de España le han reflotado otras declaraciones contra Colo Colo cuando estaba en Universidad de Chile, algo de lo que Morales no escapó: “Me hago cargo de esas cosas. Es una enseñanza. Hablar de esa manera, en contexto de Clásico, estuvo demás. Estoy feliz acá“, aseveró.

Morales: “Siempre es importante ganar los Clásicos ¿Celebra el gol? Pienso que sí, es la pasión que uno siente por el fútbol” — Colo-Colo (@ColoColo) 17 de enero de 2017