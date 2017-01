Piñera fue increpado por comunera al llegar al municipio de Cañete

Intentó lanzarle agua.

Hasta la región del Biobío llegó este martes el ex Presidente de la República, Sebastián Piñera, para reunirse con el alcalde de la comuna y la familia de José Retamal, el trabajador que falleció el fin de semana en un atentado incendiario que afectó al fundo Santa Clarisa.

La cita se encontraba programada a las 11 de la mañana, pero el ex Mandatario llegó con más de dos horas de retraso por lo que no alcanzó a reunirse en el lugar con la viuda e hijas de Retamal, quienes no lo pudieron esperar debido a que fueron contactadas por el Servicio Médico Legal, donde aún se encuentra el cuerpo del hombre.

Al momento de llegar al municipio- según consigna T13.cl- Piñera fue increpado por la comunera mapuche, Mariely Meñaco, quien le hizo mención a la situación forestal en la zona intentado acercarse a él. La mujer fue separada por la comitiva del ex Presidente, por lo que intentó lanzarse agua de una botella, pero no tuvo éxito.

Finalmente, Piñera se logró reunir con familiares de Retamal al llegar al fundo que fue atacado el fin de semana.