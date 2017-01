Prensa española: “Jorge Sampaoli enamora en Sevilla, gusta en España y en el Barça”

El actual rendimiento de los andaluces, de la mano del ex Universidad de Chile, tiene encandilado a toda España y en la prensa catalana, ya le hacen “cariños” al casildense.

Parece inevitable. Sevilla el remontó un partido épico al Real Madrid el pasado fin de semana en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán y con Jorge Sampaoli a la cabeza, el conjunto andaluz tiene maravillados a todos en España.

Prueba de ello fue la “apasionada” columna que le escribieron al “casildense” desde la prensa catalana. Diario Sport sostuvo que “el entrenador de moda enamora en Sevilla, gusta en el Barça y es vigilado en Europa. Su equipo ya es visto como alternativa en la Liga… Y él acoge ese reto con naturalidad“.

“Al Sevilla no le tiemblan las piernas para nada. Hemos hecho cosas increíbles, que no se podían ni soñar y aunque Madrid y Barcelona nos doblan el presupuesto, no renunciamos a nada” sostuvo José Castro, presidente del Sevilla que se reconoce “eufórico” por la actual campaña de los dirigidos de Jorge Sampaoli.

El columnista de Sport continúo con que: “Sampaoli enamora en Sevilla, gusta en España (y en el Barça) y es vigilado en Europa, siguiéndose muy de cerca lo que se considera un milagro. Alrededor del Camp Nou su nombre se cita ya sin disimulo como potencial sucesor de Luis Enrique si el asturiano decide dejar el banquillo del Barça a final de temporada. Y es sabido que en el vestuario azulgrana, con Messi a la cabeza, goza de gran simpatía“, agregaron en el portal.

