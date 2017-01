[VIDEO] Angie Jibaja sorprende con drástico cambio de apariencia ¡Mira lo que se hizo!

Su cambio no ha dejado indiferente a nadie.

No lo pensó dos veces y lo hizo. Y es que la ex actriz de TVN, Angie Jibaja, cambió radicalmente su look para decirle adiós a su personaje en “El Camionero” y aterrizar con nueva apariencia en el prometedor reality de Mega “Doble Tentación”.

La ex chica reality no lo dudó y dejó atrás el corte “bob” desordenado y de color castaño que tenía, para dar paso a un rubio en degradé, que era más oscuro en su raíces, aclarándolo en las puntas, más conocido como californianas.

Pero ojo, ya que la actriz no mantuvo su cabello corto, sino que agregó extensiones a su look, dejándolo con sutiles ondas.

¿Te gusta su nuevo look?

