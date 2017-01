[VIDEO] Senador Espina: “Esta es una ley de aborto que no busca despenalizar, busca liberar el aborto en tres causales”

Además, argumentó que la iniciativa es inconstitucional.

En conversación con La Gran Mañana Interactiva de Radio Agricultura el senador de Renovación Nacional, Alberto Espina, se refirió a la aprobación por parte de la Comisión de Constitución de la Cámara Alta de la idea de legislar sobre la interrupción del embarazo en tres causales. Espina, fue uno de los dos votos en contra de la iniciativa.

“Esta es una ley de aborto que no busca despenalizar, sino que busca liberar el aborto en tres causales y que a mi juicio, que lo señale en la fundamentación de mi voto para rechazar el proyecto, es contrario a la protección que hace nuestra Constitución y los tratados internacionales a los derechos de la vida y que en el caso de Chile está categóricamente señalado”, indicó.

Además, agregó que “este es un proyecto que no se sustenta en la legislación chilena y que hace todo lo contrario porque lo que la Constitución le pide a los legisladores es que protejan la vida de los que están por nacer, no lo abandonen (…) Es una contradicción tremenda, en que por un lado nuestra legislación clara y categóricamente establezca, del ámbito Constitucional en adelante, que el deber del legislador es proteger el derecho del que está por nacer, que además no tiene nadie quien lo defienda, y por otro lado se está llevando un proyecto de ley que lo que busca es exactamente lo contrario”.

En este último punto argumentó que no conoce ningún caso en el mundo donde proteger “sea sinónimo de matar”.

En relación al anuncio de la UDI de acudir al Tribunal Constitucional indicó que es legítimo, ya que añadió una mayoría circunstancial no puede “violar los derechos humanos establecidos en la Constitución, más aún cuando expresamente nuestra Constitución señala que el ejercicio de la soberanía que hace el Congreso, o sea el ejercicio de votar, tiene un límite”. Espina, aseguró que cuando se topan dos derechos como el de la mujer quien puede decidir qué hacer y el de que está por hacer, lo que debe cobrar importancia es el derecho a la vida.

“Yo soy partidario que este proyecto se voté y se resuelva, y cada uno asuma sus propias responsabilidades. Yo creo que este es un tema que viene debatiéndose hace mucho tiempo”, comentó.

A su vez manifestó que “si el proyecto es inconstitucional, como yo creo porque así fundamente mi voto, habrá que ir al Tribunal Constitucional y eso lo que corresponde, y lo que hay que hacer en un país democrático. Cuando uno cree que se está violando la Constitución (…) existe legítimamente el derecho de ir al Tribunal Constitucional”.

Añadiendo que “en Chile pasa una cosa increíble cuando nosotros defendemos nuestros principios y valores somos objetos de los ataques más brutales y la tolerancia sobretodo de un sector importante de la izquierda se acaba. O sea, la tolerancia mientras nosotros le respetamos lo que ellos piensan, ahí sí que somos buenos muchachos, somos buenas personas y somos demócratas, pero si llegamos a tener la osadía o valentía de discrepar con lo que los emperadores de la izquierda dicen entonces sabe que más pasamos a ser retrogradas, fascistas y ese escenario al menos yo no lo he aceptado y no lo voy a aceptar”.

Finalmente, planteó que es inaceptable interponga que el Gobierno interponga una querella invocando la Ley Antiterrorista en el caso del atentado contra Óscar Landerretche y se haga el leso en el caso de un modesto trabajador que falleció producto de un atentado incendiario.