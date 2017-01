[FOTOS] ¡Estupenda! Alejandra Fosalba revela su entrenamiento estrella para lograr un cuerpo tonificado

¡Bella!

Para nadie es un misterio lo guapa que se ve Alejandra Fosalba. Y es que la destacada actriz nacional luce un cuerpo tonificado a través de las redes sociales, mostrando lo bien que se ve en bikini.

Pero, ¿Cuál es la fórmula para tener un cuerpo como el de ella? Fosalba se encargó de revelarlo en su cuenta de Instagram, donde compartió la rutina de ejercicios que la mantienen en forma, porque como ya se darán cuenta, los resultados no aparecen por arte de magia, sino por la constancia y alimentación que tengamos.

Cabe recordar que hace algún tiempo, la interprete indicó a Mamás Bellas que su alimentación es bastante sana, señalando que “me cuido bastante pero porque hay cosas que no me gustan: no tomo nada de alcohol, tampoco fumo y no bebo bebidas gaseosas”.

Añadiendo que “el equilibrio es más que sacar comida de tu dieta, ya que estas angustian a la gente. Puedes comer de todo pero no todos los días. Hay comida chatarra que me gusta, como las papas fritas y los chocolates, pero no siempre me doy esos gustos”.

