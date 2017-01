Los feos dimes y diretes entre María José Prieto y Álvaro Ballero

No se lo mandó a decir con nadie.

Todo comenzó el fin de semana pasado, cuando en una nota de “Maldita Moda” de Chilevisión apareció María José Prieto luciendo una túnica blanca y luciendo su delgada figura en el estreno de “Sirena, el musical”. Inmediatamente Vesta Lugg la catalogó como la mejor vestida de la semana.

Fue ahí cuando Jordi Castell señaló, “Quiero hacer un hincapié con lo de la Jose Prieto. Aquí hay un ejemplo claro, otro más, de algo saludable que a mi, en lo personal, deberíamos fomentar, que es que la mujer que no toma sol siempre se ve más distinguida”.

Mientras que Álvaro Ballero, quien se encontraba viendo el programa, manifestó vía Twitter. “Decir que la piel de María José Prieto es distinguida porque no toma sol, cuando su estado de delgadez es PREOCUPANTE, es estar totalmente desconectado” y “No basta con creer que la obesidad es enfermedad, la anorexia también. Responsabilidad por favor”.

Palabras que fueron argumentadas por el mismo Ballero en conversación con “SQP”, “A ver… Paremos de venerar las figuras que parecen esqueletos, porque francamente hay muchas personas en televisión que parecen ya un esqueleto con ropa. Entonces, y no solamente venerarlo somos personas adultas, estamos haciendo televisión y están dando un pésimo mensaje a los cabros, a los cientos de niñitas, a miles de niñitas que creen que ese es el cuerpo perfecto, cuando no lo es, cuando no es saludable”, sentencie.

Para luego añadir, “Y que dejen de decir las figuras de la televisión ‘es que yo hoy día soy una adicta a los deportes, porque es mentira. Los deportistas de alto rendimiento, mi mujer fue deportista de alto rendimiento, nunca están en los huesos. No es con la Maria José Prieto, es con muchas personas que están en televisión que hoy día están de moda, que creen que ser esqueleto, parecer ese monstruo de los Cuentos de la Cripta es lo que la lleva en televisión”.

Dichos que tuvieron una dura respuesta por parte de la aludida, la actriz de “El Camionero” de TVN, María José Prieto, quien a través del mismo medio señaló, “Como tú sabes, como saben todos, soy profesora de yoga. Pero además ahora tengo que hacer algún tipo de deporte para que mis músculos crezcan más, porque con la edad el colágeno se va, para los incultos como Álvaro Ballero, y se va todo”.