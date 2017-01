Paula Bolatti desclasifica feroz engaño de galanes de “Doble Tentación” de Mega

¿Doble vida?

Mal lo están pasando las compatriotas, amigas y ex participantes de “Volverías con tu ex?”, Paula Bolatti y Yuli Cagna, pues los que hasta hace pocos días eran sus parejas, hoy se encuentran dándose la vida de interesantes galanes en el nuevo reality show de Mega, “Doble Tentación”.

Así es, tal como relató Paula, el hombre con quien estaba hace un tiempo en una relación amorosa – incluso se les vio juntos en la alfombra roja de los Copihue de Oro – el argentino Maximiliano Ferres, jamás le dijo que estaba en conversaciones con Mega, y actualmente es una de las tentaciones del espacio de tele-realidad.

Y si bien la joven asegura que ya dio vuelta la página, aprovechó las pantallas de “SQP” de Chilevisión, para echar al agua a otro “sinvergüenza”, se trata nada más, ni nada menos que de Bruno Galassi, quien hasta hace poco era la pareja de Yuli Cagna, actual panelista de “Así Somos” de La Red. “Este romance no se sabía, no se sabía públicamente y lo voy a contar porque estos hombres me tienen aburrida”, dijo Paula – quien aseguró hablaba con la autorización de su amiga Yuli, quien no está nada bien con esta traición – “Entró a ese reality y altiro ya se esta agarrando a una, por ultimo se hubiera esperado un poco”, dijo tras el beso que Bruno se dio con Oriana Marzoli.