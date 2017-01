Andrade y candidato presidencial PS: “Estamos en una situación a lo menos confusa”

Además, se refirió a las elecciones internas.

En conversación con La Gran Mañana Interactiva de Radio Agricultura el presidente de la Cámara de Diputados, Osvaldo Andrade, se refirió a las elecciones internas del Partido Socialista y al candidato presidencial de la colectividad.

“De aquí al 21 (sábado) tenemos un momento bien crucial, desde el punto de visto de lo que el Partido Socialista tiene que resolver, y es bien confusa la situación en la que nos encontramos porque hay una presión importante para que el pleno del Comité Central del día 21 de pronuncie respecto a la candidatura del Partido Socialista, que concurrirá a la primaria del 2 de julio. Pero al mismo tiempo los precandidatos, los tres que podrían ser considerados para eso, han señalado dos de ellos que no están en disposición de someterse a ese sistema”, comentó.

El parlamentario agregó que esto último se debe a que existe el pronunciamiento de un Congreso que estableció que el método para la definición era las primarias, ya sea abierta a la ciudadanía o de carácter interna. Además, recalcó que Ricardo Lagos señaló que ya está proclamado por el PPD y en consecuencia se encuentra habilitado para llegar a la primaria legal.

De esta manera, sostuvo Andrade si la decisión del PS fuera a favor de Lagos no altera su itinerario de candidato. “Entonces, estamos en una situación a lo menos confusa”, afirmó.

Además, añadió que hay otros que plantean que la decisión se adopte en marzo con la elección interna agregando una urna al proceso. El diputado manifestó que entiende que lo que quieren los adherentes de Lagos quieren que el sábado sea proclamado sin primarias.

“Creo que las primarias le hacen bien al partido y le hace bien al candidato que emerja de esa primaria. Ahora yo entiendo que una primaria abierta y ciudadana pudiera ser difícil de materializar a propósito de los tiempos, por eso mi propuesta era que el 26 de marzo aprovechando la elección interna, en el partido siempre votan 25 mil y 30 mil militantes”, indicó.

Además, detalló que “Pero mi impresión es que se ha producido un fenómeno que ya tiene que ver con el tiempo se ha ido transformando en una cuestión crucial y yo entiendo que los sectores del “Laguismo” lo que perciben es que esta indefinición del Partido Socialista le hace mal a las candidaturas (…) Y en consecuencia resolver este asunto lo antes posible debiera ser bueno para la propia candidatura, y es una opinión bastante legitima”.

A juicio de Andrade debido a la confusión existente se ha ido generando una mayor cantidad de opciones, porque a los tres socialistas se ha incorporado un grupo que plantea la posibilidad de incorporar a un candidato que no es del partido, pero sí de la Nueva Mayoría que es Alejandro Guillier.

“Se produce un fenómeno bien extraño porque todo el mundo espera que el 21 se resuelva este asunto, el candidato Atria e Insulza dicen nosotros no nos sometemos al veredicto del Comité Central así que el 21 no cuenten con nosotros; el entorno del Presidente Lagos dice si me van a proclamar bienvenido sea, pero yo me proclamen o no yo ya soy candidato al 2 de julio”, dijo.

Asimismo, se mostró partidario de resolver el tema en marzo junto a la elección interna. “A mí me parece que esto debíamos haberlo resuelto hace mucho tiempo atrás (…) Yo siempre dije que había que abrir un camino de conversaciones entre el PS y el PPD para arribar un candidato común a la primaria y que esto tendríamos que haberlo conversado hace mucho tiempo atrás, porque eso habría permitido que nuestro candidato- quien hubiese sido- se desplegara en la ciudadanía para ganar adhesión. Creo que el tiempo que no hicimos esa pega permitió que Alejandro nos copara el espacio de la izquierda al interior de la Nueva Mayoría y ese es un dato real”, afirmó.

Para Andrade, en el minuto que están el método se transformó en una cuestión crucial y “yo creo que un método intermedio que da cuenta que los socialistas se pronuncien y lo hagamos con cierta premura es el 26 de marzo”. A pesar, que considera que sigue siendo un tiempo largo, pero no ve una oportunidad anterior a ello.

A su vez, se mostró confiado en que la mesa del partido dará a conocer un camino viable por lo que esperara esa decisión. “El problema es tan grave que no tiene mucho sentido empezar a analizar hoy día de quien es la responsabilidad”, aseveró.

Elecciones Internas

Andrade formará parte de una de las listas que compiten en la elección interna del partido y donde algunos han manifestado que fue vetado por Camilo Escalona.

“Yo estaba en la idea que hiciéramos un gran acuerdo interno, que concitará el respaldo de todos los sectores sin excepción, asumí que quien estaba en mejores condiciones de encarnar ese asunto era Álvaro Elizalde, y me pareció oportuno en consecuencia decir que entorno a Álvaro construyéramos ese entendimiento interno sobre la mesa que estuvieran todas las listas. Desgraciadamente no hubo voluntad para que se integraran todas, a mí me pareció completamente desproporcionado que una de ellas quedara fuera”, afirmó.

Con respecto al supuesto veto de Escalona para que él integrara esa lista de consenso, manifestó que no tiene conocimiento, pero que si así fuera sería un desacierto político.