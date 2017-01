[FOTO] Pareja de Eduardo Vargas responde a quienes cuestionaron su maternidad ¡Esto dijo!

¡La novia del atacante no se quedó callada!

Se aburrió de las críticas. Y es que la pareja del seleccionado nacional Eduardo Vargas, Daniela Collet, respondió a los comentarios que la cuestionaban por publicar una imagen de cómo había quedado su cuerpo tras tener a su segundo a hijo.

Y es que la flamante madre fue criticada por cómo estaba llevando su maternidad, pero ella no dejó pasar el tiempo y respondió con todo a quienes la criticaban. A través de su cuenta de Instagram, mostrando su abdomen, señaló que “he visto muchos comentarios negativos y mucha gente me ha preguntado… acá les cuento… yo siempre he sido delgada y en mis dos embarazos aumente 11kg… amamanté a mi hija hasta los 6 meses. Sigo amamantando a mi hijo de 2 meses y pretendo amamantar hasta que pueda… yo doy mi vida por mis hijos y nunca haría nada que les perjudicara. Es muy fácil hablar, difícil es salir de la zona de conforto…”

Añade que “les contesto sobre cirugías, plata y nanas… Gracias a dios nunca hice ninguna lipo (existe algo que es más sencillo y se llama ABDOMINALES… conocen?)… plata??? Si la plata que gaste fue para comprar el plan de entrenamientos que hago y bueno, no necesito plata de NADIE para eso. Tener tiempo y nanas? Primero: cuando tú bebé duerma de día, ponte a entrenar (solo 20 minutos!!!!!)… a mí ya me pasó de que estaba haciendo mis ejercicios y mi hijo despertó, pero en la próxima seguí haciéndolos… y bueno, ahora estoy en Brasil con mi familia y mi mamá me ayuda mucho con mis hijos.. nanas??? Jajajajaj es para reírse, yo no tuve y crié a mi hija sola, sin nana, sin mi familia cerca, sin ayuda y aun así a los pocos meses estaba satisfecha conmigo. No trabajo? Pero administro muchas cosas (y soy titulada en administración de empresas), y sí, me ENCANTA poder estar en casa y criar a mis hijos (a cuantas mamás no les gustaría poder hacer eso?!)

