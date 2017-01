[FOTOS] El común “problema” que Faloon Larraguibel debe enfrentar con sus dos hijos

¡A la mayoría de las madres les pasa!

Hace aproximadamente un mes que la ex chica Yingo, Faloon Larraguibel, se convirtió en madre por segunda vez del pequeño Jean Paul, fruto de su relación con el futbolista Jean Paul Pineda, y si bien está más contenta que nunca con la familia que ha conformado, no deja de tener los usuales problemas que tiene toda madre.

Según reveló a La Cuarta, sus dos hijos son una bendición “son un amor, yo estoy enamorada de mis hijos, son muy regalones. Luciana es muy regalona, pero se porta muy bien, excepto en la noche que duerme pegada a mí, a veces hasta me asfixia de lo abrazada que me tiene, pero es rico, duermo toda chueca jajajá, pero contenta”.

Añadiendo que “el drama es que cuando llora el más chiquitito, Jean Paul, ahí me tengo que levantar con Luciana en brazos y ver al otro, pero son cosas mínimas, la verdad es que estoy feliz”.

Pero no todo es maternidad, ya que modelo aseguró que se llegará con todo a la famosa gala del Festival de Viña y para eso, se someterá a una serie de tratamientos. “Es complicado empezar a prepararse con dos niños, hay que estar con ellos siempre y eso lo hace más difícil, pero no imposible. Voy a partir con limpieza de cutis y drenajes, después me voy a hacer tratamientos más efectivos, quizás hilos tensores, pero estoy evaluando, me queda tiempo para decidir, todo lo que me haga va a quedar perfecto en la clínica estética donde me haré todo”, finalizó.

