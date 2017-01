Pamela Díaz dejó la escoba con su visita a “SQP” en Chilevisión

No se guardó nada.

Pamela Díaz, conocida popularmente como “La Fiera”, hizo un alto en su postnatal y visitó el set del programa de farándula de “SQP”, donde contó varios secretos que se han dado en el último tiempo dentro de ese equipo, luego que Chilevisión anunciara que el programa llega a su fin el próximo 17 de febrero.

“¡No! ¡Espérate, es que no entiendo nada! ¡Andrés (Caniulef), ¿qué es esto?! ¿Por qué está Paulina Rojas aquí? Yo veo los diarios que tiene que estar en La Red ¡que vaya a animar temprano esa mujer!”, fueron sus primeras palabras, haciendo alusión que la periodista ya tiene acuerdo con La Red para conducir “Mujeres Primero” junto a Catalina Pulido.

“¿Qué pasó con Claudia Schmitd?”, preguntó después, “¿Jaime (Figueroa, notero) se arregló con la Tonka (Tomicic)? ¿Qué pasó ahora? Que yo no me he enterado de nada”, continuó, para rematar con “¿Por qué Javiera (Acevedo) está aquí? Si Javiera se iba el 31”.

Pero eso no fue todo, pues “La Fiera” aseguró, “Cuando se acaba un programa y hay tan buena onda, es como que siempre se tiene la esperanza. Yo acabo de hablar con los ejecutivos. Antes de irme de vacaciones hablé con ellos. Me dijeron que una panelista de acá puede que se quede”, provocando las risas en el panel.

Y las revelaciones siguieron, “Así estamos. Yo llegué aquí, señora, porque capaz que venga la otra semana y no estén… Entonces me vine a despedir altiro de toda la gente, es un placer. Yo quiero decir que yo me fui del chat de SQP”, agregando, “Señora, le quiero decir que teníamos un chat como de 22 personas. Estaba la Botota. A la Botota la eliminamos y se despidió con feas palabras de nuestra jefa… Hizo un audio, señora, último, y se retiró. Después se fue Ignacio. Un par de periodistas”.

Para finalizar con Claudia Schmitd, la ahora flamante panelista de “Intrusos” de La Red, “se fue pal otro lado después de que nos mintió, porque le preguntamos si se iba o no se iba y empezó ‘¡ay, ché, que nada'”, a lo que Andrés Caniulef respondió, “Que bien vende la pescada”, y “La Fiera” terminó echándola al agua, “sí, ahora que está soltera que se cree la muerte”.