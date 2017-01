Octavio Rivero y violento asalto: Me apuntaron con una pistola en la cabeza

El delantero de Colo Colo perdió su vehículo y sus pertenencias este miércoles.

El uruguayo Octavio Rivero fue víctima de un violento asalto la noche de este miércoles en Vitacura por parte de cuatro sujetos, dos de ellos armados con pistolas, según comentó el propio jugador de Colo Colo.

“Me asusté mucho, porque es una situación que no se vive todos los días. Estaba saliendo de comer con un amigo, me voy a subir a la camioneta y resulta que nos agarran cuatro personas, dos armadas”, relató el ariete.

“Cuando lo vi, me abrieron la puerta -del vehículo- y cuando quise mirar, ya tenía el arma en la cabeza. No tenía para hacer nada, solo entregar las cosas, lo que me pedían”, agregó el ex futbolista de O’Higgins sobre lo sucedido.

Sin embargo, Rivero no se dejó deprimir y entrenará normalmente este jueves con la plantilla completa de Colo Colo.