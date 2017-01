Ex ministro Chadwick: “Estoy seguro que los padres eligen mucho mejor la educación de sus hijos que un grupo de funcionarios del ministerio de Educación”

Con respecto a La Araucanía sostuvo que la política de tierras está mal concebida.

En conversación con Punto de Encuentro de Radio Agricultura el ex ministro y presidente de la Fundación Avanza Chile, Andrés Chadwick, se refirió a la contingencia nacional y al actuar del Gobierno en diversos hechos, como el atentando incendiario ocurrido en Cañete y que dejó una persona fallecida. Esto último fue calificado como un delito común por el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy.

“Aún no se ha querido querellar por terrorismo y esas son partes de las debilidades que lamentablemente muestra el Gobierno para enfrentar situaciones tan extremas de violencia”, indicó.

Al ser consultado si el Ejecutivo enfrentara estas situaciones de violencia con la Ley Antiterrorista esto habría disminuido, manifestó que “yo no sé si habría disminuido o no porque es muy difícil colocarse en una situación hipotética, pero creo que es fundamental y es un deber del Gobierno aplicar las leyes que corresponde aplicar y en segundo lugar tratándose de un tema de esta envergadura, de violencia que se ha vivido en la zona de La Araucanía, incorporándose la octava región: la provincia de Arauco (…) Y creo que una señal importante para poder solucionar los problemas lo primero es reconocerlos, ahí hay terrorismo, y segundo aplicar la ley que corresponde”.

Chadwick, recordó que en el Gobierno de Sebastián Piñera crearon una mesa de diálogo con representantes de comunidades y todo el arco parlamentario de la zona donde llegaron a algunos consensos. “Dentro de esos acuerdos, por ejemplo estaba el reconocimiento del pueblo mapuche dentro de la Constitución. La reforma estaba presentada por el Gobierno de Sebastián Piñera, venía otra anterior de parlamentarios y esa reforma me tocó a mí verla en un momento cuando era senador todavía y aún no se ha podido despachar (…) Pero el tema de la representación parlamentaria es manifestado por esos movimientos”, comentó.

Por otra parte, aseveró que las soluciones pasan por otras cosas entre ellas un cambio profundo a la política de tierras. “Es que está mal concebida la política de tierras, porque ha terminado siendo una política que perversa en dos líneas: uno en que las comunidades se van dividiendo y por lo tanto las reclamaciones y las listas de espera de la reclamación de la política de tierras es bastante sin límites, y segundo de que no habido una contención fuerte de no asignar tierras a quienes han incurrido en la violencia”, dijo.

El ex secretario de Estado añadió que “Entonces ha terminado siendo una política bastante perversa y creo que hay que reformularla completamente y hay que buscar opciones y alternativas que el convenio de la OIT si permite que es compensaciones no solo por la vía de la tierra, sino que por otro tipo de actividades. Lo tercero es las líneas de políticas sociales”.

A su vez sostuvo que todo lo que se ha visto parte con un reconocimiento Constitucional. “Ahora lo que ocurre en esa zona es que muchas comunidades están muy atemorizadas por estos líderes más violentos y muchas veces por veces por ese temor las personas que incurren en este tipo de acciones extremistas buscan refugio en distintos lugares, y a veces en algunas comunidades por el temor que han incorporado”, detalló.

Además, recalcó que La Araucanía es una de las regiones con mayor pobreza en el país y a su juicio lo que influye en esa área es que el país tenga la capacidad de crecimiento y poder generar figuras fiscales que permiten tener una política consistente.

Reformas del Gobierno de Bachelet

En relación a la materia educacional comentó que “es una de nuestras tareas hacer modificaciones importantes en efecto de acentuar y posibilitar la libertad de los padres, porque yo no sé desde cuándo se arroga y se piensa que el grupo funcionario porque el Estado es eso un grupo de funcionarios que están en el Ministerio de Educación que saben mejor donde tienen que educar los padres a sus hijos. Por qué el Estado tiene que tomar ese derecho, no hay nada más importante para los padres que la educación de sus hijos”.

Pero Chadwick no sé quedó ahí y añadió “estoy seguro que los padres eligen mucho mejor la educación de sus hijos que un grupo de funcionarios del ministerio de Educación”.

Por otra parte, sostuvo que es importante buscar mecanismos que permitan “que los liceos emblemáticos que los han debilitado al máximo, cuando uno mira el Instituto Nacional que en un proceso de tres años termina saliendo de los 100 mejores colegios (…) Lo han destruido. Lo que tenemos que hacer es recuperar esos liceos emblemáticos y poder crear 600 liceos de excelencia en el país”.

El ex ministro manifestó que una de las cosas que ha cumplido este Gobierno es sacarlo los patines a algunos establecimientos, porque se ha nivelado para abajo. “Nosotros pensamos al revés ponerle patines a todos”, dijo de forma enfática.

Además, sostiene que “no van a tener la capacidad política de poder a sacar adelante una reforma a la educación superior y no la van a tener porque no tienen acuerdo político al interior de la Nueva Mayoría y no tienen el respaldo de quienes se suponían iban a ser como unos escuderos de esta reforma que son los rectores de las universidades estatales”.

Con respecto a la reforma tributaria, explicó que hay un error más que técnico, ya que debería volver a ser un sistema (el tributario) integrado como era antes. “Los verdaderos problemas de la reforma tributaria los vamos a empezar a ver a partir de ahora con la puesta en marcha (…) Hay que simplificar el sistema tributario porque si hay que fortalecer la inversión, si hay que fortalecer y robustecer de verdad el ahorro y la inversión de los emprendimientos y en las pymes”, afirmó.

“Nadie discute aquí que ha habido un problema de mal manejo interno que ha sido el principal responsable de este frenazo económico gigantesco”, aseveró.

Chadwick sostuvo que el crecimiento económico es parte de un buen Gobierno, y “eso lo que la gente se ha ido defraudando de promesas que le hicieron que eran imposibles de cumplir. No es que no hayan podido, sabían antes. La gratuidad universal de la educación superior sabían perfectamente antes que era una cosa imposibles para las circunstancias económicas de este país”.

Proceso Constituyente

Frente al Proceso Constituyente llevado a cabo por el Ejecutivo manifestó que “A mí me encantaría que alguien me explicará en qué consistió el Proceso Constituyente, cómo se desarrolló y que luego de conocer el informe yo me hago la siguiente pregunta”.

A su parecer el informe del Proceso Constituyente que la Presidente de la República, Michelle Bachelet, recibió esta semana está compuesto de puros lugares comunes donde existe un desprecio a la inteligencia a la ciudadanía.

Finalmente, planteó que “El informe no ayuda en nada a desarrollar una reforma constitucional o una nueva Constitución”, donde incluso existen otros documentos que lo contradicen.