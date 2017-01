Alfredo Moreno y presidencia de Trump en EE.UU: “Podría cambiar el mundo como lo conocemos”

Este viernes el republicano asume el poder.

En conversación con “La Gran Mañana Interactiva” de Radio Agricultura, el ex canciller Alfredo Moreno, habló sobre el panorama que se viene a nivel internacional tras el arribo de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos.

“Es difícil discernir que va a suceder, no solo porque tiene grandes desafíos, sino que además ha decidido hacer un cambio enorme – por lo menos en las palabras – a todo lo que ha sido la política, no digamos del Presidente Obama, de muchísimos Presidentes de la Segunda Guerra Mundial en adelante”, sentencia el ex ministro de Relaciones Exteriores de Chile.

Destacando que Donald Trump, “ha dicho que va a cambiar muchísimas cosas, partiendo en su región, la relación con México, lo que es la relación de inmigración con México y con CentroAmérica, comercio; se dice que podría ser una de sus primeras medidas intentar modificar el acuerdo de libre comercio de América del Norte (NAFTA), en fin, para qué decir el resto de las regiones. Cambiar radicalmente la relación con Rusia, lo cual también va a atener implicancias en la relación con China muy importantes”.

Y frente a lo mismo hace el hincapié que el nuevo Presidente de los Estados Unidos, “podría cambiar el mundo como lo conocemos, porque uno tiene la idea de que Estados Unidos ha sido siempre como lo conocemos hoy día, pero Estados Unidos entre las dos guerras, antes de la Segunda Guerra Mundial era mucho más diferente. Era un país muchísimo más perfeccionista, anti-inmigrantes, en fin”.

Para entender bien este tema, Alfredo Moreno señala que, “el Presidente en Estados Unidos, en la mayoría de las materias tiene menos poder de lo que tendría un Presidente por ejemplo en Chile; el Congreso, los senadores, son muy poderosos y a pesar de que él tiene una mayoría en ambas Cámaras, en el partido republicano hay unos republicanos, bastantes, que en distintos temas tienen distintas opiniones de las que ha expresado Trump. Pero dicho esto, hay algunas áreas, particularmente en defensa y relaciones internacionales, donde el Presidente norteamericano tiene una amplitud de acción enorme”.

Ejemplificando que “si bien el Presidente no puede declarar una guerra, si puede enviar tropas y tomar decisiones que al final significan entrar en una cosa bélica sin la necesidad del Congreso, entonces en algunos aspectos que son muy importantes, el Presidente tiene bastante fuerza. En el resto, cambiar la política económica, el Congreso tiene más fuerza de lo que tiene acá en Chile, también en la Justicia tiene muchísimo aporte”.