Leandro Penna provoca risotadas en “Mucho Gusto” por particular historia sobre Ricky Martin

Faltó que dijera que cantó “La Mordidita”.

Un insólito momento fue el que se tomó la mañana del jueves en “Mucho Gusto” de Mega, sucede que dentro de los invitados estaba – nada más ni nada menos – que el argentino Leando Penna, conocido por sus participaciones en reality shows como “Amor a Prueba” y “Volverías con tu ex?”. Todo iba bien, hasta que la ex pareja de Aylén Milla, narró una particular situación que vivió en Estados Unidos.

Todo comenzó cuando Kathy Salonnny le dijo que tenía se parecía a el cantante puertorriqueño Ricky Martin, hecho que llevó a Leandro a contar una simpática historia. “Te voy a confesar una cosa. Me sucedió una cosa, que cuando me bajo en Los Angeles (EE.UU.) con mi novia, conocida de Londres, yo bajaba con mi novia del avión y los paparazzis la empezaron a fotografiar a ella y yo estaba al lado entonces caí en la foto, y todo el mundo empezó a rodearnos y pensaban que me sacaban fotos a mi porque yo era Ricky Martin”, señaló.

Relato que ninguno de los integrantes del “Mucho Gusto” le creyó y abandonaron el set en señal de protesta por la “chantería” de historia que había contado el argentino.