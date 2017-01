Gonzalo Jara y su estancia en Universidad de Chile: “Cada día lo disfruto, más allá de si se logran o no cosas”

El defensor central de los universitarios habló con el canal oficial del club y comentó lo que ha sido su estancia en el club.

Donde quiere estar. Es lo que reveló Gonzalo Jara en entrevista con Universidad de Chile. El defensor central de los azules y de la Selección Chilena repasó su estancia en el Centro Deportivo Azul, así como el trabajo de Ángel Guillermo Hoyos.

Respecto al trabajo del nuevo entrenador argentino, Jara aseveró que: “es un cuerpo técnico nuevo que ha tenido el tiempo suficiente para trabajar. Venimos trabajando bien en lo físico y en la forma de juego que quiere tener la U“, partió sosteniendo.

“Estoy contento y veo muy lejana una salida del club. Estoy cómodo y feliz y es de esperar que este año sea bueno para nosotros. Como plantel, tenemos claro que al equipo se le exija un campeonato por año y el año pasado no lo logramos“, agregó respecto a los desafíos que tienen para el 2017.

Al finalizar, dejó una frase que no agradó mucho a los hinchas de la ‘U’: “el día a día lo vivo con agrado. Jamás me he arrepentido de haber venido. Tengo mucha felicidad de estar en un lugar donde había querido estar. Cada día lo disfruto, más allá de si se logran o no cosas“, cerró.