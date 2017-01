La respuesta que recibió el diputado Campos al decir que no había quórum en la Sala

Se sintieron algunos aplausos con las palabras de Urrutia.

El diputado del PPD, Cristián Campos, fue quien durante este jueves se percató que en la Sala no había el número de parlamentarios mínimos para sesionar por lo que decidió solicitar la suspensión de la sesión. Esto ocurrió luego del bochorno ocurrido el martes donde no pudieron iniciar la cita debido a que no habían llegado los diputados suficientes.

“Presidente, para funcionar tenemos que tener 39 diputados y ahora tenemos 34, le pido la suspensión de la sesión”, indicó Campos. La solicitud obligó al vicepresidente, Marcos Espinosa, a paralizar la sesión para que ingresaran más parlamentarios.

Según la información entregada por La Segunda, algunos minutos después Campos salió de la Sala por lo que el diputado de la UDI, Ignacio Urrutia, le hizo una petición al presidente de la Cámara, Osvaldo Andrade.

“Que llame al diputado que nos llamó la atención porque supuestamente no estábamos en la Sala, a que esté presente aquí porque es refácil tirar la piedra y esconder la mano”, comentó.

En ese momento surgieron algunos aplausos en la sala.