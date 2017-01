¡Notable! La ingeniosa manera que tuvo una mujer para “escapar” de la habitación de su hijo sin que despertara

¡Te sentirás identificada!

Uno de los temas que sin duda ha vivido toda madre es el momento en que debe hacer dormir a su bebé. Y es que como buenas mamás, siempre encontramos la técnica para que logren tener un sueño reparador.

Sin embargo, ese no es el momento más complicado, ya que lo peor viene cuando debemos salir del cuarto del pequeño, ideando las más insólitas técnicas para que no se despierte. Pero lo que hizo Caryn Chelin Morris, una madre de Sudáfrica para que su bebé no llorara te sacará más de una carcajada.

Y es que la mujer no encontró nada mejor que arrastrarse por el suelo y salir airosa de la pieza del menor. Gracias a las cámaras de seguridad que tiene en su hogar, su esposo vio el registro y no dudó en subirlo a las redes sociales, logrando más de 11 millones de reproducciones en Facebook.

“Lo mejor de tener cámaras en tu casa es ver a tu mujer intentando salir de la habitación después de acostar a tu hijo. ¡A veces hay que tomar la iniciativa para poder salir! Posdata: ¡El Ejército me está llamando para que impartas el entrenamiento del arrastre inverso del leopardo”, escribió el hombre junto al registro.

¡Mira!