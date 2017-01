[VIDEO] Sergio Melnick criticó duramente a los parlamentarios por dar quórum a las sesiones

Recordó un especial hecho.

El panelista de Conectados de Radio Agricultura, Sergio Melnick, se refirió a las dos sesiones que debieron ser suspendidas esta semana en la Cámara de Diputados debido a la falta de quórum, es decir no existía la cantidad de parlamentarios suficientes para comenzar la cita.

“Yo no he visto ninguna ley bien hecha por este Congreso, todas las tienen que corregir después, salen mal, no redactan los reglamentos, y además que no lleguen a la sala donde tienen que llegar por cualquiera sea la justificación es porque están mal organizados”, indicó.

Además, añadió que “No puede ser que la sala no habrá porque no tiene quórum (…) Que le pase dos veces en una semana, me parece que son de un “caradurismo” que no tiene límites y el responsable principal es el presidente de la Cámara, el señor Andrade, que tiene una señora con una jubilación espectacular”.

Finalmente, recordó que cuando tenían la administradora para fondos de pensiones de quienes no eran reelegidos si funcionaban bien.