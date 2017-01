Alcalde de Santa Cruz realiza potente llamado al Gobierno por incendio en la zona

El incendio que afecta a la comuna de Santa Cruz generó que el alcalde William Arévalo, hiciera un dramático llamado a las autoridades a reaccionar ante la emergencia que se vive no solo allí, sino en diversos sectores locales.

En un registro que se viraliza en las redes sociales, el edil explica que “estamos desde ayer esperando que se declare alerta roja y se declare zona de catástrofe. Santa Cruz está apoyando a todas las comunas vecinas, no estamos dando abasto. El Gobierno no quiere entender que esto es algo mayor que esto está fuera de las manos de Conaf y de Bomberos. Hemos pedido hasta el cansancio la intervención de las Fuerzas Armadas para poder resguardar. Estos incendios son intencionales, hemos tenido la pérdida de muchas casas, habríamos podido incluso tener la pérdida de familias, pero si no hubiese sido por la coordinación territorial de las municipalidades, de esta municipalidad y de Colchagua, habríamos tenido otros antecedentes, otros registros”.

Junto con ello, criticó que las autoridades “siempre reaccionan sobre la marcha, tienen que pasar las cosas. El 27 de febrero de 2010 a la Presidenta Bachelet no le sirvió de nada. El ministro del Interior tiene que estar acá, nosotros acá tenemos que tener recursos, tenemos que tener apoyo, tenemos que aprender de las catástrofes. Tenemos que meter las patas al barro para que entiendan lo que está pasando. Esto son los problemas reales, no las politiquerías, no lo que está saliendo en los diarios. No hemos sido tomados en cuenta”.

“Como alcalde de la región de O’Higgins, estas catástrofes afectan a la gente más humilde, a esa gente que exige que hagan la pega. Nosotros estamos cansados, estamos sobre pasados, con pocos recursos. Yo solamente hago un llamado a que las autoridades entiendan que la catástrofe es ahora, la reconstrucción debe ser mañana”, concluyó.