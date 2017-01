Carola Jorquera realiza desgarrador llamado en redes sociales por incendios en la Sexta Región

“¡Atención, necesitamos manos, necesitamos recursos, necesitamos despliegue logístico , necesitamos apoyo y agua para los brigadistas y afectados”, es parte del mensaje que escribió.

La ex panelista del matinal de TVN, Carola Jorquera, utilizó su cuenta de Instagram para enviar un enfático mensaje por la compleja situación que se vive en la Sexta Región por causa de los incendios forestales.

“¡En la VI Región nos estamos quemando! Presidenta, estamos perdiendo vidas, viviendas, animales, fuentes de trabajo y producción nacional. ¿Dónde está el apoyo? Medios de comunicación, basta de realities faranduleros, o darle mayor importancia y fortaleza a temas internacionales. Acá hay un reality, una realidad y ésta síq que da lástima. Nos estamos quemando, ¡Amerita rating!”, escribió Jorquera en el mensaje en la red social de las instantáneas.

“¡Atención, necesitamos manos, necesitamos recursos, necesitamos despliegue logístico , necesitamos apoyo y agua para los brigadistas y afectados, etc, etc, etc. Los invito a ver parte de estas imágenes. Esto es lo que vivimos ahora. No saben el dolor!… y hasta ahora muy pocos lo conocen, SOMOS CHILE MIER…!!! Si quieres ayudar de alguna forma, comparte esta publicación. La unión hace la fuerza!”, concluyó.