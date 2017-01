Comandante de Bomberos de Pumanque desmiente declaraciones que circulan en redes sociales

“Que bajeza de estas personas que hacen todo este tipo de situaciones y tratan de sacarle algún provecho, desmiento absolutamente las declaraciones que están en Facebook”, señaló el voluntario.

Gran repercusión causaron en las redes sociales durante la jornada de este viernes, las declaraciones de Cristián López, Comandante de Bomberos de Pumanque, en las cuales increpaba al Estado y culpaba a los medios por la escasa cobertura de la situación.

“Los Bomberos se han sacado la cresta, no puedo tener voluntarios trabajando más de 24 horas, no doy a abasto. Estamos en una guerra. Esto es un desastre. Nunca había visto esto. En Pumanque ya se ha quemado el 80% de las tierras, que más estamos esperando?, más bomberos y brigadistas muertos? más campos y casas arrasadas?“

El mensaje proseguía haciendo un fuerte llamado a las autoridades: “Dónde está el Estado, la voluntad y la actitud de emergencia?. Esto no es una película? Como podemos ser tan light? Mientras, nuestra televisión pasa de esta tragedia al horóscopo…”‘ Amigos les pido difundan, pues no se le ha dado la cobertura necesaria.. En la sexta región desde hace 3 a 4 días está con el que se piensa es el incendio más grande de la historia de Chile…la comuna de Pumanque está con cerca del 70% de su territorio afectado… Son muchos focos que están completamente descontrolados …van más de 20.000 hectáreas consumidas y aún no se decreta Estado de Emergencia. Recién fui a dejar barras de cereal a un cuartel de Rancagua y los bomberos ratifican lo mismo. Por favor difundan para que se pueda presionar y se decrete Estado de Emergencia. Disculpen y gracias.”

Pese a que estas fueron ampliamente difundidas en las redes sociales, nunca fueron confirmadas por la persona que supuestamente las había emitido. Durante la mañana de este sábado, se publicó en Facebook un video donde el bombero de Pumanque desmintió que lo dicho en las publicaciones fueran de su autoría.

“Que bajeza de estas personas que hacen todo este tipo de situaciones y tratan de sacarle algún provecho, desmiento absolutamente las declaraciones que están en Facebook, mis declaraciones son estas: los bomberos nos hemos sacado la cresta trabajando para poder controlar esta emergencia al igual que la Onemi, que todas las autoridades que están acá, que la CONAF, que el Ejército, la Fuerza Aérea están trabajando a full con esto y esta emergencia ha sido insuperable, pero no por echarle la culpa a alguien, es el cambio climático que está afectando esto“, señaló en el registro.

“Desmiento absolutamente esas palabras que, en estos momentos de emergencia donde la gente está sufriendo, vengan a crear polémica, con situaciones que no son. Totalmente desmentidas las palabras de que hay bomberos muertos, brigadistas muertos, que el Estado tiene la culpa, no es así señores, esta cosa no es así. Aquí se está trabajando y se está tomando seriamente con todas las instituciones para poder superar esta emergencia, así que lamento mucho tener que dar este tipo de declaraciones por gente inescrupulosa que en este sentido crea problemas en una situación de emergencia”, concluyó el integrante de Bomberos.