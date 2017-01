Partido Socialista definió la forma en la que escogerá a su candidato presidencial

El Comité Central del Partido Socialista (PS) decidió durante la jornada de este sábado el mecanismo que seguirán para definir al candidato presidencial que apoyarán en las próximas elecciones.

Es por ello que se determinó por 58 votos a favor, cero en contra y 24 abstenciones (correspondientes al sector que apoya al ex Presidente Ricardo Lagos), la realización de una consulta ciudadana el próximo 23 de abril. Un equipo especializado será el encargado de confeccionar el reglamento de esa primaria interna y la posibilidad de cambiar la fecha de su realización.

En la ocasión, la presidenta de la colectividad, la senadora Isabel Allende, se defendió de las críticas que ha recibido por parte de algunos sectores por la demora en la definición del mecanismo: “Este camino, creemos, que ha sido el adecuado y en los tiempos correctos. Sin embargo, hay quienes han criticado la actitud de la dirección. Hay quienes creen ver en las decisiones que hemos adoptado colectivamente, un déficit de liderazgo”.

Además, en declaraciones consignadas por Emol, la parlamentaría enfatizó que desde su perspectiva “la política no es imposición, sino una construcción colectiva para avanzar. La unidad del Partido Socialista no es algo banal, sino que es prioritaria. Cuando el partido no ha logrado desarrollar un diálogo político inclusivo, ha abierto las puertas para la división y el fracaso”.