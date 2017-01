A pocos días del cambio de mando: La Casa Blanca ya no tiene página web en español

La versión en español de la página web de la Casa Blanca se abrió por primera vez en los meses posteriores a la llegada al poder del actual ex presidente Obama.

Recién instalada la nueva administración que estará a cargo del destino de los Estados Unidos, desapareció de internet la versión en español de la página web de la Casa Blanca.

“Sorry, the page you’re looking for can’t be found (Disculpa, la página que estás buscando no puede encontrarse)”, es el mensaje que se encuentran ahora los internautas que intentan acceder a la página www.whitehouse.gov/espanol.

De acuerdo a lo señalado por medios internacionales, la versión en español de esa página web se abrió por primera vez en los meses posteriores a la llegada al poder del ahora ex presidente Barack Obama y hasta días antes del traspaso de mando tenía un blog dedicado a temas de interés de la comunidad hispana.

La nueva Administración Trump ha ordenado también la clausura de otros instrumentos de comunicación en español como la cuenta @LaCasaBlanca que tenía en Twitter o su página de Facebook e incluso todavía no se ha nombrado a un nuevo responsable de prensa para medios hispanos, un cargo que ocupaba hasta la fecha Gabriela Chojkier.