Enríquez- Ominami demanda al Estado de Chile por daño moral producto de la muerte de su padre

El candidato presidencial del Partido Progresista (PRO), Marco Enríquez-Ominami, ingresó una demanda civil en contra del Estado de Chile por el daño moral producido por el delito de homicidio calificado en contra de su padre, Miguel Enríquez Espinosa.

De acuerdo a informaciones reveladas por El Mercurio, la petición que fue ingresada el miércoles 11 de enero en el 34°Juzgado del Crimen de Santiago fue dirigida al ministro Mario Carroza, quien encabeza la indagación sobre la participación de tres miembros de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) en un operativo que resultó en el fallecimiento del secretario general del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

El monto de la demanda ascendería a $100 millones de pesos como reparación por el daño moral causado desde su niñez hasta su adolescencia. Pero ME-O explicó que en caso de ser asignados, irán destinados “a una institución humanitaria privada dedicada a la protección y defensa de los derechos de los niños y niñas residentes o inmigrantes en Chile”.

“Es una decisión personal que no es a nombre de la familia. Soy yo quien decidió dar este paso. Como yo decidí poner la demanda penal en 2014”, dijo en alusión a una querella que presentó ese año contra quienes resultaran responsables en el asesinato de su padre.

Finalmente, el líder del PRO negó que esta acción tenga algún objetivo político, porque “esto no es divertido. Me causa mucho dolor. No es que uno disfrute a los 43 años revivir el asesinato de su padre y recordar en un escrito, que por lo demás es público, buena parte de tu vida”.