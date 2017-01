Fiscal investiga si empresas eléctricas tienen relación con origen de incendio de Pumanque

En las últimas semanas, Emiliano Arias fue a las oficinas de CGE y de otras empresas contratistas e incautó documentación para indagar una serie de incendios que se han originado en la región.

El incendio que afecta desde el martes a Pumanque, VI Región, pasará a la historia como el más destructor en los últimos 50 años en el país, ya que las últimas informaciones indican que ha dejado al menos 38.293 hectáreas quemadas.

Tanto el Ministerio Público como el fiscal regional Emiliano Arias realizan indagaciones para dar con el origen del siniestro, que según los primeros antecedentes, apuntarían a las empresas eléctricas encargadas del tendido en la zona.

De acuerdo a informaciones reveladas por La Tercera, un habitante del sector relató a Carabineros que “me percaté que había mucho viento en la zona. Luego, vi el contacto de las ramas de eucaplitos con las líneas del tendido eléctrico, y eso produjo chispas que luego cayeron a la tierra, donde había material combustible, lo que habría originado el incendio de Pumanque”.

“Lo trascendente es que la Ley Eléctrica obliga a las empresas encargadas de la distribución a mantener una franja de seguridad libre de elementos combustibles, la cual está ubicada abajo del tendido, en el suelo, cosa que si caen chispas no se produzcan incendios. También deben mantener libre de ramas y elementos que no pueden tomar contacto con el tendido. En consecuencia, si es que esa protección no se produjo quiere decir que hubo una falta de una adecuada mantención del tendido. La empresa encargada en toda la región es CGE (Compañía General de Electricidad)”, explicó Arias sobre la situación.

En las últimas semanas, el fiscal fue a las oficinas de CGE y de otras empresas contratistas e incautó documentación para indagar una serie de incendios que se han originado en la región.

Esto no necesariamente implica que sean los principales responsables, ya que “si la empresa es capaz de demostrar que cumplió con todas sus obligaciones y entregó a otra empresa la mantención, eso disminuye su responsabilidad”.

“Estamos analizando formalizar a los dueños de la empresa del tendido eléctrico. El tema de la imputación penal va recaer sobre aquel que cometió un acto negligente. Estos son delitos de omisión, que consisten en no haber evitado lo evitable teniendo la obligación de hacerlo, en este caso la Ley Eléctrica es bastante clara”, agregó.

Desde junio de 2016 que Arias empezó a trabajar junto con la Corporación Nacional Forestal (Conaf), Carabineros y la PDI en un análisis histórico de los incendios forestales de la región. Hasta ahora se han investigado 85 siniestros y formalizado a 15 personas por estos delitos.