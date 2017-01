Pablo Guede confirmó que el plantel de Colo Colo no está cerrado: “Si somos capaces de traer otro futbolista, bien”

Los albos están ilusionados con realizar una campaña histórica en Copa Libertadores.

Pese a que el entrenador de Colo Colo, Pablo Guede, había dicho que con la llegada de Pedro Morales al cacique el plantel se cerraba, esto no sería tal.

Tras el partido ante Sporting Cristal suavizó sus dichos y argumentó que “prefiero no opinar del tema y que pase lo que tenga que pasar. Si somos capaces de traer otro futbolista, bien. Si no, no. Y si no se va ninguno, mejor todavía”, expresó.

Por lo mismo, se especula que Blanco y Negro buscaría la última petición del adiestrador argentino para este semestre: César Valenzuela. Sin embargo, estarían esperando qué pasará con el futuro de Claudio Baeza.