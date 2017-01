Entrenador del Dinamo Zagreb: “Desde que llegué Junior Fernandes no ha demostrado nada”

Ivaylo Petev esperó a que el ariete regresara de la China Cup para pedirle que se fuera por estos irracionales argumentos.

No tuvo nada que hacer. Junior Fernandes terminó la semana pasada con una noticia para el olvido. Dinamo Zagreb, a petición de su entrenador Ivaylo Petev, decidió cortarlo y venderlo al mejor postor.

El ariete que venía de ser campeón con la Selección Chilena de la China Cup no tuvo más espacio en el cuadro croata y su entrenador entregó los motivos para despedirlo: “desde que llegué al Dinamo, en septiembre, Fernandes no ha demostrado nada. No me interesa el pasado, solo el presente y el futuro y no hay lugar para Fernandes”.

“Es mi decisión, eso es todo. No hay más que hablar de Fernandes así que terminamos con este tema”, confesó un molesto Petev respecto al ex Universidad de Chile, que por el momento entrena con la filial del Dinamo a cargo de Maria Cvitanovic.

Así, el moreno delantero debe buscar club durante los próximos días, el cual se deberá hacer cargo de comprarlo, pues Dinamo no quiere saber nada más con Fernandes. Universidad de Chile es una opción, pero su alto precio lo pone en duda.