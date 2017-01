[FOTOS] La fashionista pequeña hija de Mónica Godoy que sorprende por ser idéntica a ella ¡Son iguales!

¡Dos gotas de agua!

Viviendo con todo su maternidad se encuentra Mónica Godoy. Y es que la recordada actriz por aparecer en “Sucupira” y “Tic Tac” si bien no está en pantalla, eso no ha sido impedimento para que sus fanáticos no se enteren de su vida, la cual está enfocada en la crianza de sus dos hijas.

Y es que es a través de Instagram que Mónica mantiene actualizados a sus seguidores. Y esta vez no fue la excepción, al subir una imagen de su hija Leonor, fruto de su relación con el también actor Nicolás Saavedra.

La imagen no dejó indiferente a nadie, ya que el parecido entre madre e hija es impresionante. En conversación con Página 7, indicó que “la maternidad ha sido exquisita porque tengo la suerte de tener mucho tiempo para estar con ellas y eso es maravilloso”.

Añadiendo que “he estado súper cerca todo el tiempo, entonces he visto todo, no me he perdido nada, ni la primera palabra, ni el primer paso, ni la primera ida al baño. Ha sido exquisito, creo que vamos a sufrir mucho las tres cuando vuelta a trabajar de lleno y no pueda estar todo el día en la casa“.

