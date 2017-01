¡Qué emoción! La bella noticia que irrumpe en la vida de Pilar Ruiz

Muchas felicidades.

Una importante noticia es la que se tomó el panel de farándula del programa “Intrusos” de La Red, quienes revelaron que la emblemática ex chica reality – quien participó en programas como “Pareja Perfecta” de Canal 13 y “Amor a Prueba” de Mega – Pilar Ruiz, está esperando a su primer hijo.

La colombiana, y quien fuera electa Reina del Festival de Viña del Mar el año 2008, ya tiene dos meses de embarazo, y fue ella misma quien confirmó esta información en conversación con el programa de La Red, “tengo dos meses de embarazo, bienvenida al club de las mamas y bien, tranquila”, señaló, para luego detallar, “fue un regalito de cumpleaños, de navidad, porque me di cuenta en diciembre y bueno, apenas estoy asimilando la noticia, apenas estoy empezando”.

Claramente como hace poco supo de su estado de gravidez no sabe el sex0 del bebé que espera, pero dice que no tiene preferencias por hombre o mujer, “Que sea lo que Dios quiera, pero bien sanito”. Si bien no entregaron información sobre la pareja de Pilar, señalaron que es un hombre que tiene relación con los medios de comunicación, que trabaja tras cámaras y está hace más de un año con la cafetera.