Teleserie “Amanda” se toma las redes sociales con revelador capítulo

¡Se pasó!

Un escalofriante capítulo de “Amanda” se tomó la tarde de este lunes las pantallas de Mega; en el cual pudimos ver cómo una enfurecida “Melisa” (Carolina Arredondo) tras descubrir que “Víctor” (Felipe Contreras) se quiere ir del fundo junto a “Amanda” (Daniela Ramírez), le confiesa que hace poco tiempo perdió un hijo de él.

Noticia que provoca el asombro y la conmoción del capataz del fundo, quien por más que trataba de calmar a su ex pareja, ella entre lágrimas sinceró su más profundo y doloroso secreto, agregando a que esta información era conocida por “Mateo” (Ignacio Garmedia), el archienemigo de “Víctor”.

Pero eso no fue todo, pues tras recibir un video de un número desconocido, “Josefina” (Ignacia Baeza) encara a “Amanda” diciéndole que sabía que ella estaba atrás de este sucio juego. La enfermera le confesó que así era, y que lo había hecho porque “Luciano” (Carlos Díaz) no se merecía tener a su lado una mujer como ella, por lo que si “Josefina” no confiesa su affaire con “Claudio” (Álvaro Gómez), la enfermera lo hará.

