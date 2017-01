Ossandón pide participación de Fuerzas Armadas durante emergencias: “La institucionalidad chilena para las catástrofes es vulgarmente penca”

Calificó como un desatino llevar a cabo la interpelación a Fernández.

El senador y candidato presidencial, Manuel José Ossandón, se refirió al accionar del Gobierno para enfrentar los incendios forestales que han azotado a varias regiones del país en los últimos días. “Este es un defecto, no sólo de este Gobierno. Tenemos temas invisibles y uno de ellos es el de cómo enfrentar las emergencias. Nosotros tenemos que saber que existe un proyecto sobre modernización de la ONEMI, pero que duerme hace años y está congelado”, indicó.

Además, añadió que “tenemos que reflexionar sobre el rol de las Fuerzas Armadas en las emergencias, que debe ser más activa. Esto es una decisión política que no se ha tomado. Tenemos que perder el miedo de que los militares no pueden atender emergencias, que lo hacen con ciertas condiciones. Hay personal militar muy capaz para enfrentar situaciones de este tipo, que han estudiado durate muchos años”.

A juicio del congresista “el Estado de Chile no está preparado ni para incendios ni para los Tsunamis. Es hora de que visibilicemos los problemas de verdad. No ha existido un registro de piromanos, que debiera estar establecido, al igual que una política policial de inteligencia para prevenir los incendios. Esto no se trata de cómo los vamos a apagar, sino que también como los vamos a prevenir”.

Para Ossandón “La política tradicional no ha querido enfrentar este tipo de problemas y hasta que no queda la grande, no se toman medidas. Chile necesita conducción urgente (…) Es súper feo ser general después de la batalla, pero aquí tenemos que profundizar un proceso descentralizador, de toma de decisiones en las regiones y en los municipios. Estos últimos se han transformado en los parientes pobres y son los primeros que deben estar alertas a estas necesidades. ¿Quien tiene la relación más directa con los bomberos? El Municipio. Por eso tiene que ser un protagonista en estas cosas y al igual que el nivel regional, que no debiera estar preguntando al subscretario del Interior si toman decisiones durante estas emergencias”.

Al ser consultado por la interpelación al Ministro del Interior, Manuel José Ossandón señaló que “ha sido un desatino” llevarla a cabo teniendo en cuenta las emergencias que Chile enfrenta. “Esto está creado para el juego político. Podría haber esperado.”. “Es por eso que la gente no quiere ver a los políticos, porque los quiere en los problemas reales”.