[FOTOS] La nueva apariencia de Myriam Hernández que llamó la atención en Festival del Huaso de Olmué

¡Sorprendió a todos!

No pasó desapercibido para nadie. Y es que en la presentación de la cantante nacional Myriam Hernández en la última noche del Festival del Huaso de Olmué, las miradas se centraron sólo en una cosa: su rostro.

¿La razón? En redes sociales no dejaron pasar el detalle de que –tal vez- la artista se habría hecho algo en su rostro, ya que en opinión de los tuiteros, no tenía ni una sola arruga. Si bien ella no ha desmentido ni confirmado nada, sí se puede ver un cambio en su rostro.

Según señaló el cirujano plástico colombiano Jonathan Higirio de la Clínica Galvis a Frentefarandula.net hace algún tiempo, “lo que yo creo que se pudo haber hecho es claramente botox en el tercio superior de la cara. Porque se ve más realzada la cola de la ceja. La frente se ve mucho más lisa. Y claramente hay un aumento de labios, hay un relleno, un perfilado de labios, se ven los labios un poco más voluminosos y un poco más perfilados”.

Añadiendo que “también tenemos un aumento de pómulos. Ahora, se puede confundir uno si es que se hizo un mini lifting o si se hizo un lifting no quirúrgico con ácido hialurónico, ya que el efecto que nos da un lifting quirúrgico y aplicar cinco o seis jeringas de hialurónico para voluminizar la cara, es el mismo efecto que una cirugía”, finalizó el experto.

¿Qué crees tú?

¡Mira las imágenes a PINCHANDO ACÁ!