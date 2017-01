Lagos acusa a Piñera de querer sacar provecho político en medio de la tragedia de los incendios forestales

Lagos no se quedó callado ante las duras críticas que lanzó al Gobierno el ex presidente Sebastián Piñera, luego de que no se incluyera a seis alcaldes de la oposición en la reunión que sostuvo en Pumanque la Presidenta Bachelet. Todo con el propósito de coordinar la acción de los organismos de emergencia en el combarte de los incendios forestales.

El ex mandatario utilizó su cuenta de Twitter para acusar a Piñera de utilizar esta tragedia con fines políticos. De hecho, hizo un llamado al representante de la derecha a no sacar “ventajas con el dolor de la gente”.

Inaceptables las intervenciones de @sebastianpinera sobre incendios con fines políticos. Dejemos de sacar ventajas con el dolor de la gente — Ricardo Lagos E. (@RicardoLagos) January 24, 2017

En una tragedia de esta naturaleza, no hay alcaldes de gobierno ni oposición. Somos todos chilenos luchando contra el fuego. — Ricardo Lagos E. (@RicardoLagos) January 24, 2017