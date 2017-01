Perla Ilich revela los cambios que ha sufrido su cuerpo con la maternidad

La gitana más famosa de Chile se sinceró.

No hay dudas de que el cuerpo de la mujer se transforma totalmente cuando se es madre y eso lo sabe muy bien la gitana más famosa de Chile, Perla Ilich, quien volverá a las pantallas de Canal 13 de la mano del nuevo docurreality “Los Perlas”.

Y como un adelante, Ar13.cl emitió material exclusivo donde la joven muestra sus intentos por lograr bajar de peso luego del embarazo y además, revela los cambios que sufrió su cuerpo tras convertirse en madre por primera vez.

“Ya no soy la misma de antes, no tengo la misma cintura. El cuerpo me ha cambiado”, indicó la gitana, agregando que ha querido adelgazar tras tener a su primera hija, “no sabes todo lo que yo he intentado para bajar de peso”.

En el corto además se revelan los intentos de Perla por lograr perder unos kilos de más, intentado colocar papel alusa en su abdomen con el fin de reducir un par de centímetros más de cintura, como muchas youbers lo han mostrado.

Sin embargo, y contra todo pronóstico, fue su pequeña hija de cuatro añitos quien sacó la vez para decir que su madre estaba bien de peso. “No entiendo porque todas quieren verse flacas, si ya están flacas y ¡Mi mamá es la más flaca”… indicó la menor… ¿Qué tal?