Piñera criticó duramente al Gobierno por dejar fuera de reunión a alcaldes de oposición

El alcalde de Santa Cruz realizó la denuncia.

El ex Presidente de la República, Sebastián Piñera, lanzó duras críticas contra el Gobierno luego que alcaldes de oposición denunciaron que no se les permitió el ingreso a la reunión de la mesa de operaciones en Pumanque. Instancia donde se habrían adoptado algunas medidas relacionadas con los incendios forestales.

“Mal q gobierno no autorice participación alcaldes comunas + afectadas 6 región, en reunión análisis situación incendios, por no ser de la NM”, afirmó el ex Mandatario.

El alcalde de Santa Cruz, William Arévalo, denunció en las redes sociales que “estamos nuevamente siendo víctimas de una irresponsabilidad del Gobierno, donde estamos divididos por una puerta de donde está la Presidenta de la República con el intendente, y con todos los personeros que vienen a solucionar el problema, y a nosotros los alcaldes más afectados por esta catástrofe (…) no nos dejan ingresar”.

A juicio del edil esa es una acción que no corresponde porque como alcaldes necesitan entregarle soluciones concretas a los vecinos. Además, manifestó que solamente se permitió el ingreso de ediles oficialistas.

