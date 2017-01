Camila Recabarren se une a la última tendencia que está causando furor este verano ¡FOTO!

¡Bellísima!

Camila Recabarren no deja de sorprender. Y es que la ex chica reality no dejó indiferente a nadie tras adoptar la última tendencia que está causando furor no solamente en nuestro país, sino también en todo el mundo.

Hablamos del amado traje de baño de una pieza, el cual se está imponiendo con fuerza, destronando al querido–y también odiado- bikini. Y como buena fashionista, la ex miss Chile no se quiso quedar atrás y lució un colorido enterito playero.

Cabe recordar que Camila no es la única que se ha llevado esta tendencia, famosas como Daniela Aránguiz, Kel Calderon y Vesta Lugg también se rindieron ante la nueva moda.

¡Mira la imagen de Camila PINCHANDO ACÁ!